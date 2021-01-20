Чебан: У Кишинёва есть много перспективных направлений для сотрудничества с Россией

0

Во время визита в Москву, помимо встреч, проведенных совместно с Игорем Додоном и другими членами молдавской делегации, генеральный примар Кишинёва Ион Чебан провел беседы с различными официальными лицами из России касательно развития сотрудничества во благо молдавской столицы. Об этом градоначальник рассказал в ходе телепередачи.

Ион Чебан подчеркнул, что направлений для сотрудничества с Российской Федерацией у Кишинёва немало.

– У меня состоялись встречи с официальными лицами из Калужской области, с которой у нас есть большой потенциал для сотрудничества. Кроме того, как я уже рассказывал, мы сотрудничаем с Москвой по стратегии развития Кишинёва – нам была предоставлена техническая помощь в этой сфере. Помимо этого, у нас есть намерения сотрудничать с компанией Yandex касательно платформы educatieonline.md. С Обнинском у нас есть большой потенциал для сотрудничества в сфере науки. Подчеркну: мы готовы сотрудничать со всеми. Я был в Бухаресте, был в Москве, и готов поехать куда угодно, когда представляется возможность, чтобы принести пользу жителям Кишинёва, – подчеркнул градоначальник.

Напомним, ранее была достигнута договоренность о том, что Россия поможет Кишинёву в разработке документации для развития города. Также осенью прошлого года в Кишинёв был доставлен подарок от России: 5 многофункциональных машин, предназначенных для уборки дорог.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.