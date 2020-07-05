Чебан: Троллейбусный парк столицы вскоре будет обновлен. Муниципалитет получил 55 млн леев для этой цели

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Примария Кишинева подписала контракт с коммерческим банком страны на получение кредита для покупки и сборки троллейбусов в Кишиневе. Перечислены первые 55 млн леев для этих целей.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан в еженедельном видеоотчете, размещенном в Facebook. По его словам, к концу года троллейбусный парк будет пополнен 35 единицами транспорта.

– До конца года мы должны пополнить троллейбусный парк 35 единицами, согласно условиям, предусмотренным контрактом. Также было определено содержание списка задач для покупки 100 новых автобусов. В ближайшее время будут оглашены условия тендера, – сказал Чебан.

Напомним, что инициированный генпримаром проект на получение кредита на покупку и сборку троллейбусов был одобрен Муниципальным советом. Таким образом, муниципалитет получит кредит на сумму 130 млн. леев в коммерческом банке в Республике Молдова сроком на 7 лет с процентной ставкой 6,9% годовых. Эти средства пойдут на сборку 35 троллейбусов, 5 из которых будут двухзвенными.

Ранее глава столицы также отмечал, что в последующие годы примария постарается изыскать средства для приобретения новых единиц транспорта. В общей сложности к концу 2023 года муниципалитет намерен собрать в Кишиневе 90 троллейбусов, из которых 20 – двухзвенных.

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