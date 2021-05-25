Чебан: Троллейбус и автобус, оборудованные в пункты вакцинации, готовы выйти на улицы столицы

Чебан: Троллейбус и автобус, оборудованные в пункты вакцинации, готовы выйти на улицы столицы

Две единицы общественного транспорта – передвижные пункты вакцинации – готовы с завтрашнего дня курсировать по секторам столицы. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, отметив, что их запуск состоится на Площади Великого национального собрания.

– Для распознавания транспортных единиц на троллейбус и автобус приклеены информационные объявления в поддержку кампании по вакцинации от COVID-19. Пассажирский салон сейчас уже обустроен, чтобы соответствовать требованиям пункта вакцинации, – отметил Ион Чебан.

По словам градоначальника, троллейбус будет останавливаться по расписанию в заранее определенных местах во всех секторах города, а автобус отправится в пригороды. В этих пунктах вакцинации будут работать мобильные медицинские бригады, которые обеспечат иммунизацию всех желающих в непосредственной близости от их места проживания или работы.

Акция организована примарией Кишинёва и Управлением электротранспорта. Кроме того, муниципалитет вместе с Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты организует марафон иммунизации, который пройдет во Дворце Республики с 28 по 30 мая.

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