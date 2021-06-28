Чебан: Третий марафон вакцинации прошёл успешно – 4362 человека сделали прививки

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Третий марафон вакцинации от COVID-19, организованный примарией Кишинёва и Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты 26 июня во Дворце Республики, прошёл успешно. Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, 4362 человека были вакцинированы в течение одного дня. 4000 человек получили вакцину Sputnik V и 362 человека – AstraZeneca и Sinopharm.

По словам градоначальника, из 20 000 доз вакцины Sputnik V, доставленных в Республику Молдова, 3 000 были переданы в Кишинёв. В то же время Митрополия Молдовы предоставила еще 1000 доз этой вакцины.

– Горожане, пришедшие на марафон, быстро прошли вакцинацию, и через 6-7 часов очереди уже не было. Для людей были созданы все условия: предоставлены стулья, вода, туалеты. Отмечу, что марафон для получения второй дозы вакцины Sputnik V, скорее всего, также пройдёт во Дворце Республики. Важно, чтобы люди не занимали очередь за день. Врачи будут ждать с 7.00 до 22.00. Каждый получит вакцину, – подчеркнул Ион Чебан.

Глава муниципия поблагодарил всех за организацию и участие, добавив, что те, кому еще не удалось сделать прививки, могут вакцинироваться в Кишинёве и в пригородах в 70 открытых пунктах вакцинации.

– Также доступны мобильные бригады, которые могут приезжать домой к людям с ограниченными возможностями или пожилым людям для вакцинации. Мобильные пункты вакцинации, троллейбус и автобус, по-прежнему работают, они будут находиться в течение июля во всех секторах столицы и в пригородах муниципия. Учитывая, что ожидается новая волна COVID-19 с измененным и более агрессивным штаммом, врачи говорят, что единственное решение оставаться защищенными и здоровыми, – это пройти вакцинацию, – сказал генпримар.

Для комфорта и безопасности людей подобные марафоны вакцинации будут организовываться и в дальнейшем, так как всего лишь за один день можно сделать прививки большому количеству людей.

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