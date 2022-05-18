Чебан: Теперь у Кишинёва есть местный План по борьбе с коррупцией на 2022-2025 годы

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По словам градоначальника, это очень важный для примарии документ. Он был разработан и обсуждён со специалистами, гражданским обществом и всеми заинтересованными гражданами.

– Главной целью Плана по борьбе с коррупцией МПА Кишинёва является укрепление инструментов по предотвращению рисков коррупции. Документ включает в себя 6 приоритетов, выведенных по результатам анализа проблем на уровне МПА Кишинёва, которые согласованы с приоритетами, предусмотренными Планом действий по борьбе с коррупцией, утверждённым правительством, – рассказал генпримар.

По его словам, документ предусматривает 100 действий/мероприятий для достижения заявленных целей, с точным указанием сроков, показателей прогресса и ожидаемых результатов. Местный план по борьбе с коррупцией является рабочим инструментом МПА Кишинёва, в задачи которого входят разработка и предотвращение рисков и коррупционных факторов, а также укрепление институциональной целостности.

– В этом контексте некоторые мероприятия, включённые в план противодействия коррупции, уже реализованы. Речь идёт о продаже земельных участков, которая осуществляется только на основе публичных торгов. Также начата процедура учёта всего, что касается имущества. Более того, все госзакупки осуществляются через платформу achizitii.md, – заявил Ион Чебан.

Он подчеркнул, что примария Кишинёва должна стать самым прозрачным институтом в республике.

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