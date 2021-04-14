Чебан: Тема открытия школ и условий их работы будет обсуждаться на заседании комиссии

Чебан: Тема открытия школ и условий их работы будет обсуждаться на заседании комиссии

На сегодняшний день около 40% сотрудников общеобразовательных учреждений муниципия прошли вакцинацию.

Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан, уточнив, что речь о тех педагогах, которые согласились на вакцинацию.

Он заверил, что муниципалитет приложил все усилия, чтобы внести свой вклад в иммунизацию учителей, в первую очередь тех, кто преподает в I-IV классах.

Что касается частных школ, то в некоторых из них уровень вакцинации среди учителей более высокий, а в некоторых случаях составляет 97%.

Тема открытия школ и условий их работы будет обсуждаться на заседании Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью. Детали мы сообщим позже, – добавил Чебан.

Ранее генпримар заявил, что столичные школы будут открываться при 70% вакцинированных учителей.

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