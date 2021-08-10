Чебан: Те, кто пользовался услугами водоснабжения и канализации незаконно, заплатят большой штраф

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Генеральный примар Ион Чебан обнародовал информацию о выявленных нарушениях в учёте службы водоснабжения и канализации Кишинёва с января по июнь 2021 года.

В течение многих лет некоторые жители незаконно подключались и пользовались услугами водоснабжения и канализации, и ничего не платили. Я настаивал на том, чтобы AО «Apă-Canal Chişinău» осуществляло необъявленные проверки. Эти действия рассматривает специальная комиссия, – отметил Чебан.

Результаты, полученные в ходе выявления мошеннического потребления в первом семестре, представлены следующим образом: общее количество рассмотренных дел – 1368, количество решений о нарушениях – 419, неавторизованное подключение к водопроводной сети – 42, неавторизованное подключение к канализационной сети – 149, демонтаж/поломка счётчика – 105, повреждение пломб – 123, стоимость выставленных счетов – 431 027,87 леев.

В результате проверок выявлены нарушения в квартирах, в многоквартирных и частных домах, а также среди экономических агентов. Соответствующие потребители не заключили договора с поставщиком воды, – посетовал Ион Чебан.

Генпримар подчеркнул, что для того, чтобы продолжать пользоваться услугами коммунального водоснабжения и канализации, экономические агенты должны оплатить расходы на отключение/подключение к сети, оплатить штрафы и заключить контракты с AО «Apă-Canal Chişinău».

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