Чебан: Так как в Кишинёв пришла настоящая зима, ёлка в центре ещё будет стоять (ФОТО)

Чебан: Так как в Кишинёв пришла настоящая зима, ёлка в центре ещё будет стоять (ФОТО)

Украшенная ёлка в центре Кишинёва продолжает радовать жителей и гостей столицы. Местная администрация приняла решение пока не убирать дерево и праздничные огни в связи с выпавшим снегом.

Так как пришла настоящая зима, мы решили на некоторое время оставить ёлку в центре столицы, чтобы желающие могли сфотографироваться. Погода сейчас прекрасная, а в парках – необыкновенная красота. Давайте наслаждаться приятными моментами с близкими нам людьми, – написал в соцсети Ион Чебан.

Напомним, что огни на главной ёлке страны в сквере у Кафедрального собора Рождества Христова зажгли 1 декабря. Кроме того, все сектора столицы были празднично украшены.

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