Чебан: Так как в Кишиневе нет муниципальной полиции, мы вынуждены обращаться в МВД за помощью в управлении дорожным движением

0

Управление дорожным движением в столице и организация парковок – эти темы обсудили сегодня на заседании генеральный примар Ион Чебан и ответственные лица Министерства внутренних дел.

По словам градоначальника, это сотрудничество очень важно, особенно в период, когда у муниципалитета нет в подчинении муниципальной полиции.

Ни для кого не секрет, что муниципий Кишинёв рассчитан на 90 тысяч машин, сегодня у нас официально более 230 тысяч машин, а столицу пересекает более 400 тысяч машин. Давайте вместе искать решения. Мы много работаем над этим вопросом и уже есть несколько площадок, на которых обустраиваются автостоянки. Мы говорили об улице Измаил, въездах в город и определили парковочные места для тех, кто приезжает в столицу. Были проведены все необходимые исследования в центральной зоне и скоро мы запускаем аукционы. Уже объявлены тендеры на нанесение разметки и реконструкцию парковок в центре, – отметил Чебан.

Кроме того, глава муниципия обратится в парламент по поводу бюджета на 2022 год, чтобы ремонт Индустриальной улицы был профинансирован совместно. До конца года планируется завершить проектирование этой улицы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.