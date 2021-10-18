Чебан: Свободных мест в отделениях интенсивной терапии нет

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Все стратегические муниципальные больницы Кишинёва были преобразованы в учреждения с профилем COVID-19. Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар Ион Чебан, уточнив, что в настоящее время общий объем госпитализации в муниципальных больницах увеличен до максимально возможного – 1353 места.

Количество мест для пациентов с COVID-19 ограничено, а свободных мест в отделениях интенсивной терапии нет, несмотря на то, что на прошлой неделе в больнице «Святая Троица» было задействовано еще 18 коек. С начала пандемии количество мест в отделениях интенсивной терапии в столице было увеличено в 4 раза, в настоящее время их 79.

– Сейчас муниципальные больницы принимают почти 50% от общего числа пациентов по стране. Давление на систему колоссальное, врачи работают на пределе возможностей. В скором времени нам, безусловно, понадобятся дополнительные больничные помещения, основное медицинское оборудование, в первую очередь источники кислорода, включая концентраторы кислорода, аппараты для вентиляции, инфузоматы и многое другое, – подчеркнул градоначальник.

Ион Чебан попросил Министерство здравоохранения отправить кислородную станцию в Центр COVID-19 на Moldexpo и заменить кислородные баллоны, которые там сейчас используются. Станция хранится в больнице республиканского подчинения.

Также генпримар сообщил, что спрос на вакцинацию от COVID-19 всё ещё растет, и добавил, что все 70 пунктов вакцинации, включая мобильные, троллейбус и автобус, обеспечены достаточным количеством сыворотки.

– Мы высоко ценим открытость и поддержку многих экономических агентов, которые поддерживают кампанию по вакцинации и предлагают нам размещать мобильные пункты вакцинации поблизости от учреждений и торговых центров, где больше людей. Мы продолжим форсировать процесс вакцинации граждан, – заявил Чебан.

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