Чебан: Судьба ремонта многих столичных улиц сейчас находится в руках мунсоветников

0

Ряд проектов по ремонту улиц Кишинева необходимо утвердить в Муниципальном совете. Об этом заявил генпримар Ион Чебан. Он привел в пример улицу 31 августа.

– С этой улицей у нас целая эпопея, но не хочу сейчас кого-то обвинять. Полгода эксперты бились над поиском технического решения, и теперь необходимо завершить юридические процедуры, чтобы приступить к запуску тендеров, – рассказал он.

Чебан выразил надежду, что мунсовет не будет “тормозить” долгосрочную муниципальную программу по реабилитации столичных дорог.

– Надо строить новые дороги и ремонтировать существующие, надо ремонтировать мосты, – экспертиза их состояния сейчас проводится, – надо решать проблему ливневой канализации, надо ремонтировать тротуары и дворы домов. В бюджете денег на эти цели мало, но у нас есть открытость со стороны ЕБРР, ЕИБ, других партнеров. Также для небольших проектов мы можем прибегнуть к кредитам от местных банков, – заметил Чебан.

Что касается ремонта других улиц столицы, то в некоторых случаях начало работ затягивается из-за бюрократических процессов.

– К примеру, только сейчас мы достигли соглашения по улице Крянгэ, позволяющее нам начать работы. Мы инициировали публичный тендер для проведения работ по ремонту водопровода и канализации – это не было предусмотрено в проекте изначально, – сказал генпримар.

Стоит отметить, что сейчас в Кишиневе полным ходом идет ремонт и благоустройство многих улиц, тротуаров и зеленых зон.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.