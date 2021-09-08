Чебан: Стройка на пересечении улиц Митрополит Дософтей и Лазо приостановлена

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Издано распоряжение о приостановке работ на строительной площадке в центре города, по улице Сергея Лазо, 46.

Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар Ион Чебан, отметив, что данное распоряжение было направлено в компетентные органы, а МВД и другие ответственные органы совместно с претурой сектора обеспечат его соблюдение.

Накануне, когда я посетил вышеуказанную площадку, пришедшие на место ответственные лица не смогли объяснить мне, что именно они строят. Они не смогли сказать, сколько этажей будет построено, где находится одно из зданий, являющееся историческим памятником, и какова судьба другого здания, также являющегося памятником (компания ранее получила разрешение на его реставрацию), – отметил градоначальник.

Ранее Ион Чебан объявил, что в центральной зоне столицы вводится мораторий на выдачу разрешений на строительство. Связано это с тем, что в настоящее время ведётся работа над Зональным градостроительным планом для данной территории. Этот ЗГП на начальном этапе предусматривает проведение исторического исследования с целью установления защитных зон.

Как только защитные зоны будут установлены, можно будет разработать местный градостроительный регламент для центральной части города, в котором будут чётко оговорены все строительные нормы.

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