Чебан: Строительные работы в Кишинёве ведутся даже в субботу (ФОТО)

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В секторе Чеканы по ул. Мирча чел Бэтрын продолжаются работы по обустройству аллеи. Здесь устанавливают городскую мебель, системы освещения и полива, красят велодорожки, обустраивают сцену, площадки для фитнеса и детские площадки.

Генпримар Ион Чебан проинспектировал сегодня ход строительных работ.

Сегодня утром я осмотрел стройплощадки, чтобы убедиться, что работы ведутся качественно и в срок. Я поговорил с жителями и с рабочими и остался доволен увиденным.

Кроме того, здесь идёт установка бордюров. Параллельно ведутся работы на проезжей части аллеи, а также обустраивается зелёная зона. В скором времени аллея будет полностью отремонтирована.

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