Чебан: Строительные работы в Кишинёве ведутся даже в субботу (ФОТО)

Чебан: Строительные работы в Кишинёве ведутся даже в субботу (ФОТО)

В секторе Чеканы по ул. Мирча чел Бэтрын продолжаются работы по обустройству аллеи. Здесь устанавливают городскую мебель, системы освещения и полива, красят велодорожки, обустраивают сцену, площадки для фитнеса и детские площадки.

Генпримар Ион Чебан проинспектировал сегодня ход строительных работ.

Сегодня утром я осмотрел стройплощадки, чтобы убедиться, что работы ведутся качественно и в срок. Я поговорил с жителями и с рабочими и остался доволен увиденным.

Кроме того, здесь идёт установка бордюров. Параллельно ведутся работы на проезжей части аллеи, а также обустраивается зелёная зона. В скором времени аллея будет полностью отремонтирована.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md