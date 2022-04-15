Чебан: Столичные семьи, принимающие беженцев из Украины, могут получить финансовую помощь

Чебан: Столичные семьи, принимающие беженцев из Украины, могут получить финансовую помощь

Доработан механизм предоставления финансовой помощи семьям из Кишинёва, которые принимают беженцев из Украины. Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан, уточнив, что это стало возможным благодаря сотрудничеству примарии Кишинёва и Главного управления медицинской и социальной помощи с Всемирной продовольственной программой (ВПП), организациями Changing LIVES saving LIVES и World Vision International.

Таким образом, принимающие беженцев семьи из Кишинёва получат единовременную финансовую помощь в размере 3500 леев (190 долларов США).

– На получение этой помощи имеют право столичные семьи, которые в настоящее время принимают как минимум двух украинских беженцев на срок не менее одной недели. Финансовая помощь предназначена для поддержки семей из Кишинёва, для покрытия дополнительных расходов на продукты питания и другие основные нужды, – уточнил генпримар.

Чтобы получить данную помощь, принимающим семьям необходимо зарегистрироваться онлайн на платформе www.uahelp.md и выполнить определённые шаги для получения денег в отделениях Western Union.

Также примария Кишинёва открыла 5 офисов, в каждом секторе столицы, для онлайн-регистрации тех принимающих семей (лиц), которые не могут зарегистрироваться самостоятельно.

Адреса офисов:

  • Сектор Ботаника: претура Ботаники (ул. Теилор, 10).
  • Сектор Буюканы: претура Буюкан (ул. Михай Витязул, 2).
  • Сектор Центр: претура Центра (ул. Болгарская, 43).
  • Сектор Чеканы: претура Чекан (бул. Мирча чел Бэтрын, 4/3).
  • Сектор Рышкановка: центр временного размещения беженцев Patria-Lukoil (ул. Студенческая, 7/5).

Онлайн-регистрация на сайте www.uahelp.md доступна с сегодняшнего дня, 15 апреля, а офисы для онлайн-регистрации будут работать с понедельника, 18 апреля.

Также запущена горячая линия +373 60865841 (включая Viber), по которой заинтересованные лица могут  задать вопросы и получить консультацию по использованию платформы uahelp.md.

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