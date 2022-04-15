Чебан: Столичные семьи, принимающие беженцев из Украины, могут получить финансовую помощь

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Доработан механизм предоставления финансовой помощи семьям из Кишинёва, которые принимают беженцев из Украины. Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан, уточнив, что это стало возможным благодаря сотрудничеству примарии Кишинёва и Главного управления медицинской и социальной помощи с Всемирной продовольственной программой (ВПП), организациями Changing LIVES saving LIVES и World Vision International.

Таким образом, принимающие беженцев семьи из Кишинёва получат единовременную финансовую помощь в размере 3500 леев (190 долларов США).

– На получение этой помощи имеют право столичные семьи, которые в настоящее время принимают как минимум двух украинских беженцев на срок не менее одной недели. Финансовая помощь предназначена для поддержки семей из Кишинёва, для покрытия дополнительных расходов на продукты питания и другие основные нужды, – уточнил генпримар.

Чтобы получить данную помощь, принимающим семьям необходимо зарегистрироваться онлайн на платформе www.uahelp.md и выполнить определённые шаги для получения денег в отделениях Western Union.

Также примария Кишинёва открыла 5 офисов, в каждом секторе столицы, для онлайн-регистрации тех принимающих семей (лиц), которые не могут зарегистрироваться самостоятельно.

Адреса офисов:

Сектор Ботаника: претура Ботаники (ул. Теилор, 10).

Сектор Буюканы: претура Буюкан (ул. Михай Витязул, 2).

Сектор Центр: претура Центра (ул. Болгарская, 43).

Сектор Чеканы: претура Чекан (бул. Мирча чел Бэтрын, 4/3).

Сектор Рышкановка: центр временного размещения беженцев Patria-Lukoil (ул. Студенческая, 7/5).

Онлайн-регистрация на сайте www.uahelp.md доступна с сегодняшнего дня, 15 апреля, а офисы для онлайн-регистрации будут работать с понедельника, 18 апреля.

Также запущена горячая линия +373 60865841 (включая Viber), по которой заинтересованные лица могут задать вопросы и получить консультацию по использованию платформы uahelp.md.

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