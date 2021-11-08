Чебан: Столичные мобильные пункты вакцинации могут ездить по всей Молдове

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Примария Кишинёва по-прежнему делает акцент на вакцинацию населения от COVID-19. Все пункты иммунизации в муниципии работают в полную силу, в том числе по выходным.

Вакцинационные автобус и троллейбус ежедневно отправляются в установленные места в секторах столицы.

– Рад, что эти пункты вакцинации пользуются большим спросом. Полагаю, что по этому образцу могут быть организованы мобильные пункты вакцинации, которые могут ездить вместе со специалистами из Кишинёва по всей республике, по всем населённым пунктам для информирования, консультирования и иммунизации граждан. Мы готовы поделиться своим опытом организации этих пунктов, в том числе их оснащением и обустройством, – сказал Ион Чебан.

Глава муниципия добавил, что ЕС и ВОЗ профинансировали организацию таких автобусов для вакцинации в Украине, и что это может быть применено и в Молдове.

По словам генпримара, первоначально проект, запущенный в Кишинёве, подвергся критике, но сегодня он является хорошим примером для других.

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