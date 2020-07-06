Чебан: Столица готовится к открытию детсадов, однако ситуация остаётся сложной (ФОТО)

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Открытие детских садов в Кишиневе остается под вопросом, так как эпидемиологическая ситуация все ещё неблагоприятна. Риск заболевания коронавирусом как среди детей, так и среди сотрудников дошкольных учреждений очень высок. Об этом говорилось на сегодняшнем заседании в примарии.

– У нас есть 12 случаев заболевания в учебных заведениях, 5 из которых – в детских садах. Сотрудники отправлены на карантин. Ситуация отнюдь не лёгкая, так как детям нравится играть и общаться. Малышам трудно понять, почему нужно держаться на расстоянии, – написал на своей странице в Facebook градоначальник.

Чебан напомнил, что в настоящее время примария проводит ремонтные работы в столичных учебных заведениях, чтобы после открытия не прерывать их деятельность. В связи с этим было организовано несколько встреч с директорами детских садов, на которых обсуждались меры защиты, которые должны соблюдать сотрудники учреждений и родители воспитанников.

– Для 126 дошкольных учреждения, где обучаются более 32 300 детей, были закуплены дезинфицирующие средства и все необходимые предметы гигиены на 4 млн 442 тыс. леев, – отметил примар.

Он также уточнил, что решение о возобновлении работы детских садов будет принимать Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью.

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