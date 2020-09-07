Чебан: Стоимость аренды муниципальных зданий и помещений станет рыночной

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Примарию часто обвиняли в сдаче помещений в аренду за бесценок, из-за чего в столице стал процветать бизнес, заключающийся в передаче таких объектов в субаренду. Однако с подачи генерального примара такой практике, судя по всему, вскоре придет конец.

Так, завершен и подготовлен к общественным консультациям Регламент об управлении зданиями, сооружениями и помещениями нежилого назначения, находящимися в собственности муниципалитета. Он также содержит новый типовой договор аренды.

– Был изменен коэффициент пересмотра стоимости аренды нежилых площадей, принадлежащих муниципалитету. Эти изменения были внесены, потому что цена была слишком низкой по сравнению с рыночной, и некоторые помещения до сих пор сдавались по более низкой стоимости, а кто-то получал от этого выгоду, – заметил Ион Чебан.

Так, если до сих пор в центральном секторе столицы взималась плата в размере 3,8 евро за квадратный метр, то теперь, согласно новому документу, она вырастет до 15-18 евро за квадратный метр в месяц, то есть, до рыночной цены. Градоначальник попросил сегодня обнародовать этот регламент для обсуждения и как можно скорее представить его Муниципальному совету Кишинева.

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