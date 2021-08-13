Чебан: Статистика указывает на возможность новой волны пандемии COVID-19

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Ежедневно растёт число новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

Специалисты, с которыми мы регулярно встречаемся на заседаниях, говорят, что в Кишинёве возможен «оранжевый код» опасности в области общественного здравоохранения. Муниципальная система здравоохранения готова постепенно активировать стратегические больницы COVID-19, включая отделения интенсивной терапии и реанимации, – уточнил градоначальник.

По его словам, ситуация ухудшается, так как в стране нет широкого охвата населения вакцинацией. На сегодняшний день в муниципии уровень вакцинации против COVID составляет около 29% (по стране – около 19%).

В преддверии нового учебного года мы должны срочно ускорить вакцинацию учителей, чтобы начать учебный год безопасно и с физическим присутствием детей в классах. Сегодня охват вакцинацией сотрудников системы образования составляет около 70%. Август остаётся последним месяцем для вакцинации, чтобы предотвратить новую волну эпидемии, – подчеркнул Ион Чебан.

Стоит отметить, что многие страны возвращаются к более жёстким мерам, вводя новые и старые ограничения.

Напомним, что в настоящее время доступны практически все типы вакцин, одобренные на международном уровне. В муниципии работают 70 пунктов вакцинации, включая мобильные пункты (троллейбус и автобус).

Глава муниципия призвал граждан соблюдать правила общественного здравоохранения: носить защитную маску во всех закрытых помещениях, в магазинах, в общественном транспорте, на остановках, на мероприятиях с большим скоплением людей.

Ещё раз прошу помощи Министерства внутренних дел и Главного инспектората карабинеров контролировать соблюдение правил, предупреждая и наказывая, в зависимости от обстоятельств, лица, которые по-прежнему сопротивляются правилам общественного здравоохранения, – подчеркнул генпримар.

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