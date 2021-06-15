Чебан – советникам МСК: Избирательная кампания должна проводиться за пределами муниципального совета и примарии

Чебан – советникам МСК: Избирательная кампания должна проводиться за пределами муниципального совета и примарии

На сегодняшнем заседании муниципального совета Кишинёва народные избранники использовали трибуну для политических деклараций в ходе избирательной кампании. Такое заявление сделал генеральный примар Ион Чебан.

Я видел, что сегодня некоторые муниципальные советники, кандидаты в депутаты, устроили шоу, пытаясь продвинуть свою политическую повестку. Примария Кишинёва ни в чём не участвует, и я очень прошу, чтобы избирательная кампания проводилась за пределами МСК и примарии, – высказался Чебан.

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