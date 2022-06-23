Чебан: Сотрудничество между примарией и ассоциациями жильцов станет примером совместной реализации проектов

Чебан: Сотрудничество между примарией и ассоциациями жильцов станет примером совместной реализации проектов

Генеральный примар муниципия Ион Чебан провёл выездное рабочее заседание с преторами, руководителями управлений и муниципальных предприятий.

Официальные лица примарии посетили один из дворов в секторе Чеканы с домами более чем на 1000 квартир.

– Все эти дома находятся в ведении ассоциаций. Мы обсудим, в том числе с жильцами, как можно осуществить ремонт таких дворов. Такое сотрудничество станет примером совместной реализации проектов, – отметил Чебан.

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