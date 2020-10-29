Чебан: Социальные инициативы Игоря Додона в парламенте продвигает влиятельная и самая большая фракция

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Правительство является исполнительной властью, действия которой диктует парламент, и когда отсутствует консенсус между всеми ветвями власти, начинаются большие проблемы. Об этом генеральный примар Кишинева Ион Чебан заявил в ходе передачи на частном телеканале, поясняя свое решение поддержать кандидатуру Игоря Додона на президентских выборах.

Он отметил, что на данный момент такой консенсус, хотя порой и нелегко, но достигается, что благотворно влияет, в том числе и на Кишинев.

– У меня не идеальные отношения с некоторыми членами правительства, но не из-за моих личных амбиций, а потому, что я как примар в первую очередь отстаиваю интересы жителей своего города, в независимости от своих политических предпочтений. Да, у нас порой бывают такие разногласия, что искры летят. Но когда эмоции спадают, мы приходим к консенсусу, и это очень важно, – сказал Чебан.

Говоря об Игоре Додоне, Чебан отметил, что его поддерживает Партия социалистов, у которой самая большая фракция в парламенте, и слова депутатов имеют немалый вес во многих сферах.

– Сегодня большинство социальных инициатив исходит от президента – он их высказывает парламентскому большинству, которое принимает решения и направляет их в правительство. В феврале текущего года мы обсуждали с президентом проекты для Кишинева, с внедрением которых нам нужна помощь со стороны центральных властей, – это ремонт очистных сооружений, модернизация станции по забору воды, проект по управлению бытовыми отходами, строительство кольцевой дороги Кишинева, очистка реки Бык, создание СЭЗ и другие. Для осуществления всех этих проектов необходима политическая воля, и у Игоря Додона она есть, и я ему доверяю. Возможно, если президентом станет другой человек, с ним удастся наладить сотрудничество. Но зачем нам журавль в небе, если есть синица в руках? – отметил примар.

Президентские выборы в Молдове состоятся уже в ближайшее воскресенье, 1 ноября.

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