Чебан: Со следующей недели в парке «Ла Извор» будут работать многофункциональные стадионы

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Парк «Ла Извор» становится самым привлекательным местом в столице для любителей спорта и людей, ведущих здоровый образ жизни.

Генпримар Кишинева Ион Чебан объявил, что со следующей недели в парке будут работать многофункциональные стадионы, а ответственной за их администрирование будет претура. Он уточнил, что программа мероприятий будет установлена для всех желающих, а вся информация будет отображаться на специальном панно.

– На следующем этапе восстановления парка мы планируем обустроить на его территории еще 2 площадки для бадминтона, 2 волейбольные площадки и 2 теннисных корта. Таким образом, парк «Ла Извор» станет эталоном, самым спортивным парком в городе, – заметил градоначальник.

Напомним, работы в парке начались в прошлом году. Здесь был построен первый пляжный футбольный стадион на 1100 человек, реконструирован центральный вход в парк, сооружен художественный световой фонтан, установлены системы уличного освещения и орошения.

Между тем, продолжается обустройство аллей вокруг парка, велосипедные дорожки заасфальтированы, озеро очищено, обустроен пляж, установлены детские и фитнес площадки, а также городская мебель. Кроме того, подготовлен земельный участок под обустройство парковки на 460 мест, еще одна парковка обустроена у входа в парк.

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