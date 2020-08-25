Чебан: Снос кинотеатра «Гаудеамус» вновь остановлен. Я не допущу продолжения беззакония (ФОТО, ВИДЕО)

0

После того, как вчера были остановлены работы по сносу кинотеатра «Гаудеамус», сегодня рабочие вновь возобновили свою деятельность. Вице-примары, прибывшие на место, потребовали, чтобы все покинули строительную площадку.

По этому случаю Ион Чебан обратился за помощью в Министерство внутренних дел.

Повторяю: работы по сносу кинотеатра незаконны, потому что они проводятся без разрешения на демонтаж. Срок действия разрешительных документов истёк в марте 2020 года. В 2016 году МСК утвердил зональный градостроительный план с множеством нарушений, что вызывает много вопросов, на основании которого после сноса владелец будет запрашивать у примарии разрешение на строительство двух 15-ти этажных блоков, – отметил генпримар.

Кроме того, в ближайшие дни будет созвано заседание Муниципального совета для того, чтобы отменить текущий зональный градостроительный план и найти юридическую возможность вернуть эту землю муниципалитету.

Мне очень жаль, что некоторые экономические агенты не соблюдают закон и не обладают здравым смыслом. Я не допущу продолжения беззакония, – подчеркнул Ион Чебан.

В будущем будет реализован другой градостроительный план, который будет регулировать, какие объекты могут быть построены в этой зоне.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.