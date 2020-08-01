Чебан: Снос гостиницы “Националь” может начаться уже в этом году (ВИДЕО)

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Авторизация на снос гостиницы “Националь”, которая сейчас выглядит жутко, уже есть, и собственник здания вскоре может начать работы. Об этом в ходе телепередачи “Главный вопрос” на канале NTV-Moldova заявил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан. Он отметил, что владелец гостиницы на данный момент занимается процедурными вопросами.

– Авторизация на снос здания есть, она находится в управлении архитектуры. Параллельно с этим необходимо представить проект нового здания, но мы его еще не видели. Если собственник гостиницы “Националь” успеет завершить необходимые процедуры, то снос здания может начаться осенью нынешнего года, а если не успеет – уже в следующем году, – рассказал Чебан.

Что касается остальных недостроенных либо не используемых владельцами зданий, генпримар рассказал, что на данный момент муниципалитет разрабатывает концепцию по регламентированию этой области, чтобы заставить этих владельцев использовать свое имущество.

– К примеру, может быть так: необходимо начать что-то делать в течение двух лет со дня покупки недвижимости, в противном случае взимается сверхналог. В какой-то момент сверхналог может стать настолько большим, что владельцу здания бездействие станет невыгодным, и он что-то предпримет, – рассказал Чебан, уточнив, что такой документ должен быть одобрен в парламенте.

Гостиница “Националь” была приватизирована в 2006 году.

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