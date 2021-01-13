Чебан: Служба уличной помощи круглосуточно размещает детей, находящихся в группе риска

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Со вчерашнего дня Служба уличной помощи в Кишинёве работает круглосуточно и размещает несовершеннолетних, находящихся в затруднительном положении. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

По его словам, в связи с этим Главное управление социальной помощи и здравоохранения, Главное управление образования, молодёжи и спорта и Управление полиции муниципия Кишинёв подписали совместный приказ о межсекторальном сотрудничестве для выявления и оказания помощи детям, находящимся в группе риска.

В центре, расположенном на улице Мирон Костин, 19/1, хорошие условия. Здесь обустроены две отдельные комнаты для девочек и мальчиков, они оснащены необходимой мебелью. Также были закуплены необходимые электроприборы для комфортного проживания детей. Кроме того, для их безопасности, а также для охраны всего здания, объект будет находиться под видеонаблюдением, – уточнил Чебан.

Генпримар также добавил, что одновременно в центре могут разместиться 10 детей. Они будут находиться там до 45 дней, в течение которых компетентные органы найдут решение для каждого случая в отдельности. Кроме того, несовершеннолетним будет оказана помощь специалистов: они будут внедрены в социально-образовательную деятельность.

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