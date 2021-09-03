Чебан: Ситуация с COVID-19 в Молдове ухудшается, но в Кишинёве мест в больницах достаточно

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Накануне в Кишинёве было зарегистрировано 175 новых случаев коронавируса, а в целом по республике – 787. Генеральный примар Ион Чебан отметил, что муниципалитет внимательно следит за развитием эпидемиологической ситуации и готовится к возможному дальнейшему ухудшению ситуации.

Так, согласно «Плану реагирования и контроля в системе здравоохранения в Кишинёве», на данный момент задействовано достаточно мест в Центре COVID-19 на Moldexpo.

– В настоящее время здесь находятся 260 пациентов (всего 350 мест). В отделение интенсивной терапии вчера вечером было госпитализировано 17 человек, всего в нём 30 мест. Также есть 100 мест для осмотра пациентов с подозрением на коронавирус. Мы подготовили к запуску Муниципальную фтизиопневмологическую больницу на 150 мест, в том числе создали отделение интенсивной терапии на 6 мест. При необходимости мы постепенно активируем и другие муниципальные больницы, – рассказал градоначальник.

Также он отметил, что будет созвано заседание Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью муниципия Кишинёв. Члены комиссии обсудят и проанализируют эпидемиологическую ситуацию и уровень заболеваемости SARS CoV-2 в муниципии.

– Мы снова обратились в Министерство здравоохранения с просьбой о встрече для координации совместных действий по управлению пандемией COVID-19, включая вакцинацию, а также для обсуждения необходимых мер в сфере общественного здравоохранения. Надеемся, что это предложение будет принято и осуществлено на практике, – добавил Ион Чебан.

Также на заседании Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью муниципия Кишинёв будет обсуждаться выделение средств из муниципального бюджета для тестирования учителей.

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