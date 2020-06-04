Чебан: Ситуация с Центральным рынком находится под контролем

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На территории столичного Центрального рынка соблюдаются практически все рекомендации и требования специалистов и властей. Об этом заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан. Он рассказал, что посетил это муниципальное учреждение, чтобы проверить состояние дел.

– Да, действительно, желающих посетить рынок очень много. Если останавливать их на входе, то столпотворение будет там, на входе. На территории рынка же всё контролируется, задействованы все сотрудники и дополнительный персонал. По моему мнению, мы делаем всё возможное, чтобы максимально правильно управлять ситуацией. Вовлечена администрация рынка, все проинструктированы. Мы стараемся дать гражданам возможность приобретать необходимое по меньшей цене, – сказал градоначальник.

Он заметил также, что муниципалитет не закроет глаза на сверхприбыли супермаркетов, которые были зафиксированы во время действия режима чрезвычайного положения.

Напомним, ранее Ион Чебан рассказал, что на Центральном рынке предпринимаются все меры по дезинфекции территории до начала рабочего дня и после его окончания.

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