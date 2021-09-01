Чебан – школьникам и учителям: Мы сделаем всё возможное, чтобы у вас были наилучшие условия

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан поздравил всех школьников и педагогов с началом нового учебного года и с возвратом непосредственно в школы, с физическим присутствием.

– Этот день – повод для гордости для всех родителей, и я очень надеюсь, что у нас будет удачный новый учебный год. Желаю, чтобы он принёс вам новые знания и новый опыт, – написал градоначальник на своей странице в соцсети.

При этом он попросил помнить, что пандемия COVID-19 не завершилась, и меры предосторожности остаются в силе.

– Вакцинация необходима, и мы продвигали её с самого начала. Поэтому мы создадим мобильные группы врачей, которые будут ходить по школам и общаться с их сотрудниками, информируя о необходимости вакцинироваться, а также предоставляя возможность сделать эту процедуру. Что касается тестирования, мы составим список сотрудников по мере необходимости, – заявил он.

Ион Чебан поблагодарил педагогов за их нелегкую работу и отметил, что примария сделает всё возможное, чтобы и у детей, и у дидактических кадров были наилучшие условия для учёбы и работы.

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