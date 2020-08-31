Чебан: Школа должна быть безопасным местом для учеников и учителей

0

Примария Кишинева предприняла все необходимые меры по обеспечению условий для предотвращения заражения COVID-19 в школах и детских садах. Об этом заявил генпримар муниципия Ион Чебан в связи с тем, что завтра, 1 сентября, образовательные учреждения возобновляют свою работу.

Информацию по этому поводу в ходе заседания Муниципального совета представила вице-примар Анжела Кутасевич, которая занимается организацией учебного процесса. Так, подготовлены руководители учреждений, учителя и вспомогательный персонал, продумана система входа и выхода детей из детских садов и школ, разработаны правила и рекомендации по поведению учителей, детей и родителей.

По данным Центра общественного здоровья Кишинева, 130 из 131 детских садов и 145 из 148 школ и лицеев столицы готовы принять детей в новом учебном году. Каждая школа уже выбрала модель, по которой будет работать.

Отчет по оценке детского сада №54 (4 группы) в секторе Буюканы не скоординирован с Центром общественного здоровья из-за отсутствия необходимого персонала. Кроме того, сегодня будет проведена повторная оценка 3 учебных заведений в пригородах Кишинева: это гимназия №51 (Ватра), гимназия №99 “Г. Мадан” (Трушены) и гимназия Трушен.

По словам градоначальника, на первом этапе в детский сад будут ходить дети из подготовительных групп, затем постепенно станут принимать воспитанников из более младших групп. Все учреждения оснащены всем необходимым для обеспечения питанием. При этом до 7 сентября детей в школе кормить не будут, а после этой даты им будут выдавать еду в столовой. Постепенно будет осуществлен возврат к обычной системе питания.

– Школа должна быть безопасным местом для учеников и учителей. Вместе мы сможем добиться успеха, даже несмотря на то, что это будет иной и достаточно сложный учебный год. Мы и в дальнейшем будем прилагать максимум усилий для обеспечения нормальной работы образовательных учреждений столицы, – отметил Чебан.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.