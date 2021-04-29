Чебан – сектору HoReCa: Открытие террас в Кишинёве “тормозят” мунсоветники ПДС

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Фракция ПДС в муниципальном совете Кишинёва отказывается подписывать решение МСК об утверждении изменений в регламенте, предусматривающем обустройство террас по простой для всех процедуре.

Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан. Он отметил, что с момента одобрения этого решения в мунсовете прошло уже несколько недель, и если бы он был подписан, то изменения уже вступили бы в силу.

Фракция ПДС должна подписать документ, так как она председательствовала на заседании мунсовета, когда были утверждены изменения. Некоторые советники выступают против и не хотят перемен в Кишинёве, потому что им удобно, чтобы во всех сферах царил хаос, – возмутился градоначальник.

Чебан отметил, что это именно исполнительная власть Кишинёва выступила с предложением обустроить террасы по упрощённой схеме, без капитального строительства.

За эти изменения проголосовали, но PAS отказывается подписать проект. Они блокируют развитие бизнеса. Мы за стимулирование организованной и современной торговли. Мы ждём подписания решения, и прошу всех представителей HoReCa спросить у мунсоветников, почему они этого не делают, – подчеркнул генпримар.

Поправки, внесённые в регламент, предусматривают, что расположение террас будет разрешено на основании коммерческого уведомления, а схема расположения будет выдаваться претурой на основании законодательства. Раньше регламент предусматривал расположение террас на основании контрактов суперфиция или имущественного найма.

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