Чебан: Сейчас в Кишиневе самая тревожная эпидемиологическая ситуация с COVID-19

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В Молдове разразилась третья волна коронавируса. В стране появился британский и даже, возможно, местный (молдавский) штамм. По словам генерального примара Кишинева Иона Чебана, регистрируется большое количество случаев COVID-19 и среди сотрудников примарии, некоторые переносят болезнь в тяжелой форме. Кроме того, есть управления, в которых инфицировано более половины сотрудников.

– Поэтому мы решили по возможности отправить людей на удаленную работу. Также ограничен доступ в примарию. Все заседания, дебаты, встречи будут проводиться онлайн, предстоит решить и вопрос с проведением заседаний муниципального совета, – отметил он.

В Кишиневе зарегистрировано более 85 000 случаев заболевания, около 1300 человек скончались. Из 1665 мест для больных коронавирусом в муниципальных больницах занято 1454 мест. Градоначальник отметил, что медицинская система все еще справляется, но уже очень сложно: измотаны и врачи, и медсестры.

– Затраты в медицинской системе огромны: стоимость одного вылеченного случая варьирует от 24 000 леев (для пациентов со средней степенью тяжести) до более 74 000 леев (для пациентов с тяжелым течением болезни, госпитализированных в отделения реанимации и интенсивной терапии). Мы должны признать, что у нас практически исчерпаны возможности для госпитализации. Это касается как простых мест, так и палат интенсивной терапии. Мы остро нуждаемся в пополнении больниц концентраторами кислорода, инфузионными насосами, мониторами, аппаратами искусственной вентиляции легких и т. д, – подчеркнул Чебан.

Он также отметил, что сейчас важно обеспечить более эффективное участие первичной медико-санитарной помощи в мониторинге и лечении пациентов с COVID-19 в домашних условиях.

– Мы будем работать с минздравом над обновлением протокола лечения для врачей общей практики, чтобы пациентов лучше контролировали и лечили дома. Считаю, что необходимо сообщать пациентам о необходимости постоянно контролировать насыщение крови кислородом – проводить пульсоксиметрию. Эти медицинские приборы доступны и могут быть приобретены по одному на всю семью – так же, как термометр или тонометр, – сказал генпримар.

Для социально уязвимых семей примария предложит приобретение пульсоксиметров через специальную муниципальную социальную программу.

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