Чебан: Сейчас Кишинев – это большая парковка. Мы хотим навести порядок в этой области

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В настоящее время ведутся работы по обустройству парковок и организации движения в Кишиневе. Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан в ходе передачи на частном телеканале, отметив, что до финального результата предстоит еще много работы.

– Нам нужно провести заседания с МВД и посмотреть, как координируется движение транспорта, и обустраиваются парковки в столице, в том числе на дорогах с двусторонними полосами движения. Я обратился к бывшему правительству, но никаких действий предпринято не было. Я хочу, чтобы нас услышали. Это не проблемы Иона Чебана, это проблемы горожан. Мы завершили изучение всех возможностей. Сейчас мы работаем над несколькими парковками, которые будут общественными. Также мы участвуем в тендере на сумму 20 миллионов на разграничение парковок в центральной части города. У нас есть пилотные автостоянки рядом с техническим университетом. Сегодня весь муниципий Кишинёв является большой парковкой, – сказал Ион Чебан.

Градоначальник утверждает, что ситуация в этой области достаточно сложная, но здесь необходимо навести порядок.

– Да, мы хотим создавать возможности, хотим навести порядок, необходимо провести исследования в этой области, которые мы уже завершаем. Да, мы хотим установить государственно-частное партнерство по различным компонентам управления парковками и т. д. В этой области ведется большая работа в примарии, и вскоре будут получены новые результаты, – заключил Ион Чебан.

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