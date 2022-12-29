Чебан: Сегодня в 18.00 на минуту отключим уличное освещение в знак солидарности с Украиной

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Кишинёв выразит солидарность с Украиной: сегодня вечером в столице и в пригородах на минуту будет отключено уличное освещение. Об этом на своей странице в соцсети сообщил Ион Чебан.

– Кишинёв солидарен! Сегодня в 18:00 в столице, а также в пригородах на одну минуту отключат уличное освещение в знак солидарности с Украиной, – отметил он.

Ранее стало известно, что электричество также отключат в здании правительства и на КПП. Сегодня утром Майя Санду, Наталья Гаврилица и МИДЕИ осудили ракетные удары по инфраструктуре Украины.

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