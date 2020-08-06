Чебан: Сбор бытовых отходов необходимо осуществлять по стандартам, но нужны инвестиции

0

Столичный мунсовет одобрил сегодня проект “Твёрдые бытовые отходы Кишинёва”, который предполагает привлечение финансирования от ЕБРР и ЕИБ для масштабного инвестирования в сферу управления бытовыми отходами столицы.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан. Он отметил, что сегодняшнее решение мунсовета чрезвычайно важно для начала переговоров с двумя этими учреждениями об объёме инвестиций и разработке консолидированной стратегии в данной сфере. Теперь муниципалитету и МП “Autosalubritate” предстоит начать переговоры с ЕБРР и ЕИБ о проектах необходимых соглашений.

В течение 3 месяцев со дня принятия настоящего решения мунсовету будут представлены доработанная концепция реализации проекта “Твёрдые бытовые отходы Кишинёва”, договоры о кредите и гарантиях, а также другие необходимые правовые акты, которые должны быть заключены между муниципалитетом, ЕБРР и ЕИБ, – заявил Чебан.

В рамках одобренного проекта примария, помимо прочего, намерена пополнить автопарк мунпредприятия “Autosalubritate”, реконструировать полигон в Цынцаренах и закрыть мусорную свалку на ул. Узинелор, 211.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.