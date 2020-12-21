Чебан: Сайт educatieonline.md – полезный инструмент для онлайн-обучения

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В связи с тем, что с сегодняшнего дня все школы Кишинёва перешли на онлайн-обучение, а через несколько дней ученики и вовсе уйдут на зимние каникулы, генпримар Ион Чебан напомнил о существовании ресурса educatieonline.md.

Градоначальник отметил, что, несмотря на различные мнения о качестве онлайн-образования, на данный момент без него не могут обойтись ни Молдова, ни другие страны. В такой ситуации онлайн-библиотека educatieonline.md приносит огромную пользу и школьникам, и родителям, и учителям.

Дистанционное обучение стало необходимостью для любого государства и любой государственной системы образования, и у нас есть полезный и столь необходимый инструмент, к которому есть доступ из других стран. На сайте есть видеоуроки, учебные материалы, упражнения и презентации, тематические видео, интерактивные занятия, цифровые материалы о безопасности в Интернете, материалы для родителей, консультации психолога/логопеда, материалы для подготовки к экзаменам, – рассказал Ион Чебан.

Он также отметил, что группа экспертов разработает Руководство пользователя электронной библиотекой, которое будет включать в себя методологические рекомендации для учителей общеобразовательных школ, примеры задач с видеоуроками и интерактивными занятиями, а также модели для интеграции ресурсов RED в процессе преподавания, обучения и оценки.

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