Чебан: С улиц Кишинева будут убраны все объекты, незаконно блокирующие проезд

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Преторы столичных секторов составили список адресов, где есть бетонные плиты, заборы и решетки, незаконно установленные некоторыми гражданами для перегораживания проезда.

Об этом сообщил генпримар Кишинева Ион Чебан, который ранее распорядился убрать со всех улиц в столице подобные объекты. Он отметил, что такое самовольное распоряжение муниципальной собственностью может нанести вред в том числе и тем, что не смогут проехать спецмашины.

– Все эти объекты будут убраны, независимо от того, кто проживает поблизости. Адреса идентифицированы и представлены. Я не потерплю чрезмерного рвения некоторых лиц, предпочитающих закрывать дорогу, чтобы их не беспокоили. Кишинев – город для всех граждан! – подчеркнул генпримар.

Стоит отметить, что на днях была открыта и заасфальтирована улица Академика С. Рэдэуцану, на участке между улицами Буковина и Н. Димо, которая долгое время и неоднократно незаконно блокировалась.