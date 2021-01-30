Чебан: С середины февраля процесс решения вопроса с парковками в Кишиневе ускорится

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан намерен взять под свой личный контроль вопрос создания парковочных мест в центре столицы. Об этом он заявил в ходе передачи Dreptul la Replică, уточнив, на данный момент идут переговоры на этот счет.

– По проекту модернизации Центрального рынка существует множество мнений, несмотря на то, что он был одобрен единогласно еще летом прошлого года. Сейчас мунсоветники много говорят, но мало делают, руководствуясь принципом “чем хуже, тем лучше”. Не уверен, что проект строительства многоуровневой парковки на Центральном рынке будет одобрен, несмотря на то, что мои коллеги из экономического департамента все объяснили и продемонстрировали, – отметил градоначальник.

Он также рассказал, что на протяжении некоторого времени примария вела переговоры касательно строительства парковки с руководством центрального автовокзала, но к согласию прийти не удалось. Он подчеркнул, что территория центрального автовокзала является частной собственностью.

– Проблему нехватки парковок в центре Кишинева необходимо решать. Строительство многоэтажной парковки на 400 мест – это хорошее решение. На данный момент мы ведем переговоры по данному вопросу, и с середины февраля, после завершения процессов планирования, я намерен плотно лично заняться этим вопросом, чтобы этот процесс шел максимально быстро, – добавил он.

Что касается платы за парковку, Ион Чебан отметил, что этот вопрос будет широко обсуждаться с обществом.

Напомним, ранее генпримар заявил, что строительство многоэтажной парковки рентабельно, так как потребность в парковочных местах высокая. Кроме того, в центре Кишинева нет других мест для строительства такого объекта.

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