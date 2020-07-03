Чебан: С модернизацией Центрального рынка внешний вид центра города изменится к лучшему

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Накануне были демонтированы и вывезены 30 киосков, располагавшихся на тротуаре улицы Армянской возле Центрального рынка. Об этом на своей странице в соцсети сообщил Ион Чебан.

Он рассказал, что впоследствии на освобождённом пространстве будет оборудована парковка для посетителей рынка.

Мы намерены действовать так же и в дальнейшем – как вокруг Центрального рынка, так и в каждом секторе по отдельности. С модернизацией этого муниципального предприятия внешний вид центра города изменится к лучшему, – заявил генпримар.

В настоящее время концепция модернизации Центрального рынка дорабатывается. Также ведётся работа по определению возможных источников финансирования данного проекта. Это может быть либо кредит, либо собственные средства муниципалитета и привлечение работающих на рынке экономических агентов.

Мы хотим, чтобы в столице везде были порядок и чистота: как на рынке, так и на лестнице жилого дома, и в каждом парке, – подчеркнул глава муниципия.

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