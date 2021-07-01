Чебан с инспекцией в Ставченах: Радует, что деньги вкладываются в инфраструктурные проекты для жителей

Чебан с инспекцией в Ставченах: Радует, что деньги вкладываются в инфраструктурные проекты для жителей

Генеральный примар Ион Чебан проинспектировал строительную площадку в коммуне Ставчены, где ремонтируется участок улиц Ботошань–Салкымилор–Стамате.

Стоимость работ составляет 14 миллионов леев, 7 из которых были выделены примарией Кишинёва. Радует, что деньги вкладываются в инфраструктурные проекты для жителей. Дорога будет сдана в эксплуатацию в сентябре этого года, – отметил Чебан.

Глава муниципия также добавил, что рассматривается возможность направить несколько автобусов в коммуну, чтобы избежать пробок. В то же время примария Ставчен запросила дополнительные троллейбусы, чтобы установить оптимальные сроки ожидания гражданами общественного транспорта.

Ставчены активно развиваются, и это хороший пример. Вместе с командой мы многое можем изменить! – подчеркнул генпримар.

Стоит отметить, что при финансовой поддержке примарии Кишинёва в текущем году в Ставченах будут реализованы и другие проекты.

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