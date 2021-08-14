Чебан с инспекцией на улице И. Крянгэ: Хотим открыть улицу для движения транспорта к 1 сентября

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Генеральный примар Ион Чебан проинспектировал сегодня ремонтные работы на улице Иона Крянгэ.

Глава муниципия провёл на территории заседание с ответственными лицами и подрядчиком. Они обсудили проблемы, возникшие в ходе реализации проекта, в том числе из-за погодных условий, и оптимальные для них решения.

Мы делаем всё возможное, чтобы через несколько недель дорожное полотно было готово. Возможно к 1 сентября. Это не значит, что все работы на улице И. Крянгэ будут осуществлены. Согласно контракту, срок завершения работ – 2022 год. А ввод в эксплуатацию улицы будет проходить поэтапно, – сказал Чебан.

По словам градоначальника, ремонтные работы проезжей части И. Крянгэ близятся к завершению. В скором времени будет нанесена временная дорожная разметка, а весной нанесут обычную разметку.

Объект ремонтируется 5 месяцев, хотя на других улицах города такие работы проводились в течение нескольких лет. Понимаю, что ремонт создаёт дискомфорт для горожан, но хочу, чтобы работы велись качественно и максимально быстро. Мы стремимся, чтобы к 1 сентября улица была открыта для движения транспорта. Также будут продолжены многие работы, которые изначально не были включены в проект, в том числе въезды во дворы, благоустройство прилегающих территорий. Хотим, чтобы улица выглядела хорошо, – подчеркнул Чебан.

Кроме того, парковка возле парка «Дендрарий» находится на финальной стадии проектирования.

В настоящее время ремонтные работы ведутся на отрезке бул. Штефан чел Маре ши Сфынт – ул. Е. Кока: этот участок готов к асфальтированию последним слоем. Также рядом с парком «Дендрарий» ремонтируют канализационную сеть.

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