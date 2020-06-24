Чебан: Русло реки Бык будет очищено в максимально сжатые сроки

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Проект по очистке русла реки Бык разработан. На сегодняшнем заседании муниципальной Комиссии по чрезвычайным ситуациям были определены ответственные за выполнение работ и установлены сроки их начала и завершения.

Об этом сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан. Он отметил, что именно плохое состояние данной реки, а также всей системы ливневой канализации столицы провоцирует регулярное затопление как улицы Албишоара, так и других зон города.

– Чтобы решить эту очень старую проблему, мы создали рабочую группу, которая проверила реку Бык. В группу вошли специалисты из примарии, экологи, а также представители столичной Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Им предстояло изучить положение дел в этой области, чтобы определить наиболее разумные решения, – рассказал Чебан.

В ходе нескольких заседаний эксперты, разработавшие проект по очистке русла реки Бык, и представители примарии обсудили необходимость очистки реки Бык и постоянного наблюдения за ее руслом для предотвращения наводнений, а также с целью недопущения возникновения экологической катастрофы, которую может спровоцировать накопление в реке на протяжении многих лет мусора и ила. На сегодняшнем заседании муниципальной Комиссии по чрезвычайным ситуациям были определены ответственные за выполнение работ и установлены сроки их начала и завершения. Специализированным службам столичной примарии предстоит в течение недели определить меры, необходимые для предотвращения наводнений на территории Кишинева, в том числе действия по очистке русла реки Бык и поддержанию в рабочем состоянии общественной сети ливневой канализации.

Главное управление общественного транспорта и путей сообщения совместно с МП “Управление капитального строительства”, Главным управлением архитектуры, урбанизма и земельных отношений, Проектным институтом ACVAPROIECT и Муниципальным проектным институтом CHIȘINĂUPROIECT пересмотрят и обновят проект и смету по очистке русла реки Бык в контексте предстоящего ремонта проезжей части улицы Албишоара. А главному управлению общественного транспорта и путей сообщения до 10 июля 2020 года необходимо завершить разработку и представить на утверждение План мер по предотвращению наводнений в Кишиневе.

Напомним, ранее Ион Чебан заявлял о необходимости полной реконструкции системы ливневой канализации Кишинева.

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