Чебан – руководству страны: Вы молитесь, чтобы было тепло, потому что иначе люди поднимут вас на вилы?

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан выразил глубокое возмущение действиями центральных властей касательно ситуации с поставками газа в страну и связанными с ней проблемами.

Так, он рассказал, что 22 октября подписал распоряжение о начале отопительного сезона, но на данный момент подключены лишь треть домов.

Те, кто наверху, видимо, решили, что отключение Вечного огня – это самая большая экономия. Моё мнение – это постыдная “экономия”. То, что некоторые социальные учреждения могут остаться без отопления, никого не озаботило. Решение этой проблемы – прямая обязанность правительства и предприятия Termoelectrica, которое является главным и единственным поставщиком теплоэнергии в Кишинёве, но при этом не находится под управлением примарии столицы. И я понимаю руководство Termoelectrica, потому что они не могут оказывать услуги, не имея в наличии базовых материалов. А люди по-прежнему мёрзнут в своих квартирах, – заметил градоначальник.

Ион Чебан также обвинил высшее руководство страны в отсутствии прозрачности касательно газовой проблемы.

Цена на газ может очень значительно вырасти, и как мы будем компенсировать это малоимущим жителям? Некоторым категориям повысили пенсию до 2 тысяч леев, но что мы будем делать, когда им придут квитанции с 3, 4 или даже 5 тысячами леев? Нет никакой ясности, мы не знаем, как поступать. Вместо этого нам промывают мозги, говоря, что мы останемся гордыми. Гордыми и бедными. Мы хотим увидеть весь пакет помощи для всех граждан, в том числе для жителей Кишинёва. Сегодня только Кишинёв компенсирует счета, которые и так немаленькие. Мы продолжим выплачивать компенсацию в 40%, но не можем её расширить. Помогать своему народу – это прямая обязанность руководства страны, – подытожил Чебан.

Он также потребовал от центральных властей чётких сценариев в случае возникновения кризиса – кто остаётся подключенным и на каких условиях, какие риски возможны, каковы будут приблизительные цены, чтобы иметь возможность оценить затраты.

Мне кажется, вы молитесь там наверху, чтобы ещё была теплая погода, потому что иначе люди поднимут вас на вилы и узнают правду раньше! Не прячьтесь за чрезвычайное положение, объявленное вами с целью манипулирования людьми. Скажите прямо, что те, кто платил за газ 1000 леев в месяц, будут платить две. Люди хотят правды! – подчеркнул Ион Чебан.

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