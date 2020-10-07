Чебан: Ремонт улицы Албишоара ведётся даже ночью, прошу кишинёвцев отнестись с пониманием

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Рабочие, ведущие ремонт улицы Албишоара, усиленно трудятся и в ночное время, стремясь завершить работы как можно скорее, чтобы обеспечить доступ местным жителям. Об этом заявил Ион Чебан.

Он рассказал, что на участке от улицы Петру Рареш до улицы Михай Витязул работы по укладке первого слоя асфальта ведутся и в совсем позднее время.

– Прошу граждан проявить понимание и соблюдать требования полиции, обеспечивающей безопасность. Были случаи, когда некоторые водители набрасывались с кулаками на рабочих, что недопустимо. Каждый из нас несёт ответственность за свои действия, – отметил генпримар.

Напомним, ранее Ион Чебан заявил, что улица Албишоара будет сдана в эксплуатацию до конца текущего года.

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