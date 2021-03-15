Чебан: Ремонт дорог в Кишинёве задерживается из-за бюрократии на уровне центральных властей

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Ремонт улиц в столице затягивается из-за отсутствия права на закупку горячего асфальта по новым стандартам. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан на сегодняшнем заседании начальников муниципальных служб.

Глава муниципия отметил, что в парламент и правительство направят письмо, где будут указаны все ремонтные проекты в столице, которые откладываются из-за того, что ещё не утверждены новые стандарты на закупку горячего асфальта.

Это бюрократическая проблема на центральном уровне. Проблема ям, образовавшихся на улицах столицы из-за морозов, нам хорошо известна, её решение является приоритетом для муниципалитета. Мы знаем все адреса во всех секторах. Приношу свои извинения гражданам, потому что некоторые чиновники не выполнили свои обязательства в срок. Я имею в виду центральные органы власти, в том числе Министерство экономики, которые не смогли вовремя перейти на новые стандарты качества асфальта. Это должно было произойти до 31 декабря 2020 года, – подчеркнул Чебан.

Генпримар уточнил, что у муниципалитета запланированы важные проекты и запущено множество тендеров, но нет необходимого материала для работ.

У нас есть деньги, но мы не имеем права покупать горячий асфальт, потому что новые стандарты ещё не утверждены и лаборатории не могут выдавать сертификаты. Каждые две недели нас заверяют, что процесс будет начат, но до сих пор нет ясности по этому вопросу, – подытожил Ион Чебан.

Единственным решением на данный момент, по словам градоначальника, является продление срока закупки асфальта по старым стандартам для того, чтобы начать работы.

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