Чебан: Ремонт дорог в Кишинёве начнётся, как только позволит погода

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В условиях продолжающегося бездействия Министерства экономики и катастрофического состояния дорог в столице Ион Чебан решил взять на себя ответственность за начало работ в ближайшее время. Градоначальник предложил выход из ситуации: поставщик гарантирует доставку асфальтовой смеси, соответствующей новым европейским стандартам, а в дальнейшем все виды поставляемых смесей будут протестированы в лаборатории.

Параллельно с этим был подписан договор на закупку акриловой краски для нанесения дорожной разметки. На этой неделе будет объявлен повторный тендер на проведение работ для того, чтобы ускорить процесс.

В то же время в настоящее время продолжаются работы по ремонту струйно-инъекционным методом в соответствии с установленным графиком. Из-за дождей был простой несколько дней.

Ведутся работы по нанесению дорожной разметки на бул. Траян. Они также запланированы на улицах К. Стере, В. Лупу, Т. Владимиреску (подъезд к Дурлештам), ул. Петриканская. На прошлой неделе была нанесена дорожная разметка на бул. К. Негруцци, а на бул. Штефана чел Маре нанесут стоп-линии и стрелки.

График работ продуман хорошо, прилагаются все усилия для устранения аварийных ситуаций на столичных улицах. Сразу приносим свои извинения, если будут пробки, но дороги нужно ремонтировать. Работы по асфальтированию начнутся, как только позволят погодные условия, – заверил градоначальник.

Напомним, задержка с ремонтом дорог в Кишинёве произошла из-за Министерства экономики, которое до сих пор не завершило необходимые процедуры для перехода к закупке асфальтовых смесей по новым стандартам.

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