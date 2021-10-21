Чебан: Ремонт дорог и тротуаров, модернизация подземного перехода – приоритетные проекты на Буюканах в следующем году

0

Генеральный примар Ион Чебан провёл заседание с ответственными лицами претуры Буюкан. Участники обсудили проекты, которые будут реализованы в секторе в 2022 году.

Так, по словам градоначальника, приоритетными проектами в секторе Буюканы являются ремонт дорог и тротуаров, восстановление зелёных зон и модернизация одного из крупнейших в столице подземных переходов, расположенного возле рынка «Дмитрий Кантемир», где не проводился ремонт с момента его строительства.

– Мы также намерены отремонтировать тротуары на улицах Букурешть и Каля Ешилор – двух важных артериях города. Параллельно на этих улицах будет модернизирована система уличного освещения. Также отремонтируем много тротуаров в исторической части города, – уточнил Чебан.

В то же время муниципалитет планирует инвестировать в реабилитацию учебных заведений в секторе, в том числе в ремонт подъездных дорог во дворы жилых домов и обустройство парковочных мест.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.