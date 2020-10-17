Чебан: Разрешения на размещение уличной рекламы не должны продлеваться, пока не будет утверждён регламент

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Ион Чебан принял участие в публичных дебатах по проекту решения “Об утверждении Регламента о разрешении на размещение наружной рекламы в муниципии Кишинёв”.

Градоначальник заявил, что будет настаивать на том, чтобы разрешения на размещение рекламы экономическим агентам не продлевались, пока не будет утверждён регламент. При этом он подчеркнул, что консенсус должен быть достигнут не в пользу экономических агентов, а в пользу жителей Кишинёва, в пользу внешнего облика столицы.

Год назад, когда я вступил в должность генерального примара, я инициировал освобождение города от излишнего количества огромных и слишком пёстрых рекламных панно. Постепенно мы демонтировали в городе сотни рекламных щитов. Такая же судьба ожидает и наружную рекламу на фасадах зданий. Мы больше не можем позволить, чтобы на центральных улицах, к примеру, на улице Измаил или Армянской, из-за огромных рекламных панно не было видно зданий, а на перекрёстках из-за них не было обзора. Нам необходимо ввести правила для этой сферы. Мы больше не можем работать без регламента, – подчеркнул он.

Напомним, недавно на Буюканах снесли последнее большое рекламное панно, находившееся на пересечении улицы И. Крянгэ, улицы Каля Ешилор и бульвара Шт. чел Маре.

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