Чебан рассказал о действиях примарии Кишинёва в связи с появлением нового штамма COVID-19

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Столичная примария серьёзно отнеслась к объявлению ВОЗ о появлении нового штамма COVID-19, который может вызвать новую волну заболеваемости в Молдове. Так, по словам генерального примара Кишинёва Иона Чебана, муниципалитет интенсифицирует процесс вакцинации от коронавируса, а также намерен рассмотреть возможность иммунизации третьей дозой всех, а не только ограниченных групп населения.

Также примария готовит медицинские учреждения и муниципальные больницы, в том числе Центр COVID-19 на Moldexpo, на случай новой волны пандемии, вызванной южноафриканским штаммом, и анализирует долгосрочные сценарии развития эпидемиологической ситуации. Чебан подчеркнул, что муниципалитет следует рекомендациям компетентных органов на уровне ЕС, в том числе ВОЗ.

– Я ознакомился с решением НЧКОЗ о продлении до 15 января 2022 года чрезвычайного положения в области здравоохранения на всей территории РМ. Это означает, что я был прав, когда настаивал на сохранении помещений в Центре COVID-19 на Moldexpo. Прошу отбросить амбиции и сделать приоритетом жизнь и здоровье граждан. Призываем Министерство здравоохранения провести стратегические закупки лекарств, средств защиты и медицинского оборудования для подготовки к новой волне штамма Omicron, – сказал градоначальник.

Ион Чебан также в очередной раз призвал всех жителей страны вакцинироваться и соблюдать все меры защиты от коронавируса.

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