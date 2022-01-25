Чебан рассказал, на каком этапе находится открытие муниципальной лаборатории для тестирования на ковид

Чебан рассказал, на каком этапе находится открытие муниципальной лаборатории для тестирования на ковид

Генпримар Кишинёва Ион Чебан рассказал о намерениях примарии открыть муниципальную лабораторию для проведения ПЦР-тестов на COVID-19. Он уточнил, что в ней смогут делать не менее 1000 тестов в сутки.

На данный момент, по его словам, примария находится в процессе доработки перечня оборудования и технических условий. Помещение для лаборатории отремонтировано и будет располагаться в МКБ “Св. Троица”, у него будет отдельный вход. Также ведётся процесс набора и обучения персонала лаборатории. Далее будет объявлен тендер на закупку лабораторного оборудования.

– Кишинёву необходима альтернатива в связи с тем, что люди вынуждены делать ПЦР-тесты в частных лабораториях, платя из своего кармана сотни леев за анализ, а Минздрав не создал новых государственных лабораторий и не пересмотрел свои возможности. Таким образом, де-факто министерство “субсидирует” коммерческую деятельность частных лабораторий, – отметил градоначальник.

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