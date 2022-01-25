Чебан рассказал, на каком этапе находится открытие муниципальной лаборатории для тестирования на ковид

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Генпримар Кишинёва Ион Чебан рассказал о намерениях примарии открыть муниципальную лабораторию для проведения ПЦР-тестов на COVID-19. Он уточнил, что в ней смогут делать не менее 1000 тестов в сутки.

На данный момент, по его словам, примария находится в процессе доработки перечня оборудования и технических условий. Помещение для лаборатории отремонтировано и будет располагаться в МКБ “Св. Троица”, у него будет отдельный вход. Также ведётся процесс набора и обучения персонала лаборатории. Далее будет объявлен тендер на закупку лабораторного оборудования.

– Кишинёву необходима альтернатива в связи с тем, что люди вынуждены делать ПЦР-тесты в частных лабораториях, платя из своего кармана сотни леев за анализ, а Минздрав не создал новых государственных лабораторий и не пересмотрел свои возможности. Таким образом, де-факто министерство “субсидирует” коммерческую деятельность частных лабораторий, – отметил градоначальник.

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