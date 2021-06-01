Чебан рассказал, какие инфраструктурные проекты будут реализованы в пригородах Кишинёва при финансовой поддержке примарии

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63 миллиона леев на данном этапе будут распределены на инфраструктурные проекты в пригородах Кишинёва. Как заявил генеральный примар Ион Чебан, речь идёт о ремонте учебных заведений, дорог и тротуаров, модернизации уличного освещения, а также об осуществлении программ по водоснабжению и канализации.

Таким образом, в этом году при финансировании из муниципального бюджета будут реализованы следующие проекты:

Ремонт подъездной дороги к коммуне Бэчой, строительство социального здания в селе Бык,

Ремонт отопительной системы и трёх групп в детсаду № 220 в ком. Чореску, ремонт образовательного комплекса и некоторых улиц в ком. Крузешты, строительство улиц Ливэдарилор, Извоарелор в г. Кодру,

Реконструкция системы отопления в гимназии № 77 и уличного освещения в г. Крикова, строительство блока в Теоретическом лицее «Hyperion» и реконструкция крыши существующего блока в г. Дурлешты,

Установка окон, дверей и навесов в культурном центре, библиотеке, музее, обустройство спортивной площадки в с. Будешты,

Выделение финансовых средств на проектирование и ремонт здания, приобретенного для дошкольного учреждения в с. Кондрица, музыкальный фонтан у Дома культуры в г. Вадул-луй-Водэ, проектирование и строительство электросетей в районе пляжа Вадул-луй-Водэ, обустройство стадиона в г. Ватра,

Строительство канализационных сетей на улицах Лакулуй, И. Ватаману, Унирий, Н. Сулак, Л. Истрати, Ренаштерий, Грэдинарилор в г. Ватра,

Проектирование и реконструкция участка ул. Ботошань-Салкымилор-Стамате в ком. Ставчены, строительство водопроводной и канализационной сети в с. Новые Гояны,

Строительство детского сада в г. Сынжера, ремонт в детском саду № 223 в ком. Тогатино, строительство дороги, связывающей село Тогатино и новый микрорайон села Тогатино,

Строительство канализационных и водопроводных сетей в ком. Трушены, строительство водопроводной сети, насосной станции, резервуаров для воды и распределительной сети на некоторых улицах в с. Гидигич и многие другие проекты.

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